ABD vatandaşlarını uyardı: Irak’ı acilen terk edin

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından artan gerilim nedeniyle ABD, vatandaşlarına Irak'ı acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.
Cuma, 03 Ocak 2020 13:00

ABD’nin Irak’ta düzenlediği hava saldırısı ile İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Irak’ı acilen terk etme çağrısında bulundu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.

 

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