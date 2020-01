ABD vatandaşlarını uyardı: Irak’ı acilen terk edin

ABD’nin Irak’ta düzenlediği hava saldırısı ile İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Irak’ı acilen terk etme çağrısında bulundu.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, bölgede artan gerilim nedeniyle vatandaşlarından Irak'ı acilen terk etmeleri istendi.

#Iraq: Due to heightened tensions in Iraq and the region, we urge U.S. citizens to depart Iraq immediately. Due to Iranian-backed militia attacks at the U.S. Embassy compound, all consular operations are suspended. U.S. citizens should not approach the Embassy. pic.twitter.com/rdRce3Qr4a

— Travel - State Dept (@TravelGov) January 3, 2020