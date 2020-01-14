ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı resmen göreve başladı

ABD ordusunun yeni birimi Uzay Kuvvetleri’nin komutanı Jay Raymond, Beyaz Saray’da yapılan törenle resmen göreve başladı. Raymond Uzay Kuvvetleri'nin başarı ölçütünü 'hasımların caydırılması' diye niteledi.

ABD ordusunun yeni kurduğu "Uzay Kuvvetleri"nin komutanı Jay Raymond, bugün Beyaz Saray’da yapılan törenle resmen göreve başladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in katıldığı törende konuşan Raymond, “Başkan ve Kongre bize uzay sahasında karşılaştığımız zorluklara karşılık vermek için ihtiyaç duyduğumuz uzay kuvvetlerini inşa etmek için büyük bir fırsat sağladılar. Bu yalnızca tarihsel değil aynı zamanda ulusal güvenliğimiz ve müttefiklerimizin güvenliği için de hayati önemde” dedi.

Uzay Kuvvetleri'nin başarı ölçütünü “hasımların caydırılması” ve “koalisyon ortaklarının modern savaş ve modern yaşam biçimlerinin bağlı olduğu uzay yeteneklerine her daim sahip olmaları” diye açıklayan Raymond, “Şimdi işe koyulma zamanı” dedi.

Jay Raymond ABD ordusuna bağlı Uzay Kuvvetleri’ne atanan ilk askeri personel oldu.

ABD Uzay Kuvvetleri’ne ilk aşamada ABD Hava Kuvvetleri Uzay Komutanlığı’ndan 16 bin askeri ve sivil personel devredilecek.

ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Uzay Kuvvetleri’nin ilk organizasyon planını önümüzdeki haftalarda ABD Kongresine sunması bekleniyor. Şubat ayında açıklanacak Pentagon’un 2021 bütçesinde de Uzay Kuvvetleri’ne dair daha fazla ayrıntıya yer verileceği belirtildi.