ABD: Türkiye'ye Patriot göndermedik

İdlib'de yaşanan gerilimin ardından Türkiye ABD’den Patriot füzesi talep ederken ABD, Türkiye’ye Patriot füzesi gönderilmediğini açıkladı.

Amerikan Forbes dergisinin Türkiye’nin talep ettiği Patriot füzelerinin geçen hafta Almanya’daki bir ABD üssünden İncirlik’e getirildiği iddiasıyla ilgili konuşan ABD Avrupa Komutanlığı (EUCOM) yetkilileri, "Türkiye’ye Patriot füzesi göndermedik. Türkiye’nin, Suriye sınırına konuşlandırmak üzere Patriot talebinin olduğunu biliyoruz, fakat bu talep konusunda henüz bir karar verilmedi" dedi.

Cumhuriyet'ten Hüseyin Hayatsever'in haberine göre, Patriot füzelerinin Türkiye’ye getirildiği iddiası ilk olarak sosyal medyada uçuş takibi yapan hesapların ABD’nin Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nden 5 adet Boeing C-17 Globemaster tipi nakliye uçağının İncirlik Üssü’ne geldiğini paylaşmasının ardından gündeme geldi. İncirlik’e gelen Amerikan askeri nakliye uçaklarının, Türkiye’nin ABD’den talep ettiği Patriot füzelerini taşıdığı iddia edildi.

EUCOM yetkilileri, Ramstein’tan İncirlik’e uçuşlarla ilgili de "Boeing C-17’leri Patriot füzelerinin taşınması için kullanmadık. Hava araçlarımız rutin olarak Ramstein Hava Üssü’nden İncirlik’e operasyonlarımız kapsamında çeşitli nedenlerle uçuş gerçekleştiriyorlar" ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri de Türkiye’nin ABD’den talep ettiği Patriot füzelerinin İncirlik’e getirildiği iddialarını doğrulamadı.

Türkiye’de halihazırda NATO görevi kapsamında toplam 6 adet bataryadan oluşan Patriot füze sistemi, İncirlik Üssü’nde konuşlu bulunuyor.