'ABD Türkiye ile İHA'ya bağlı gizli istihbarat programını durdurdu'

ABD'nin, Suriye'nin kuzeyine dönük harekatı nedeniyle Türkiye'yle ortak yürüttüğü İHA'ya bağlı gizli istihbarat programını askıya aldığı belirtildi.

Reuters'a konuşan dört ABD'li yetkili, ABD'nin Türkiye'yle yürüttüğü ortak insansız hava aracına (İHA) bağlı gizli istihbarat programını süresiz askıya aldığını kaydetti.

Kararın, Türkiye'nin Ekim ayında Suriye'nin kuzeyine dönük başlattığı askeri harekat nedeniyle alındığı belirtildi.

İsmini vermeyen bir Türk yetkili, ajansa verdiği demeçte programın durdurulduğunu doğruladı. Yetkili, "Son yıllarda Türkiye, kendi ürettiği İHA'lar yoluyla istihbarat toplama konusunda sıkıntı yaşamıyor. Atılan bu adımsa, bir müttefik olarak iki ülkenin ilişkilerini etkilemez" diye konuştu.