ABD-Türkiye anlaşmasına Suriye'den ilk yorum: Yeni bir Irak Kürdistanı kabul edilemez

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buseyna Şaban, ABD tarafından duyurulan ‘ateşkes’in belirsiz olduğunu, yeni bir Irak Kürdistanı’nın Suriye’de kurulmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

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