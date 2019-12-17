ABD Temsilciler Meclisi'nden Huawei yasağına onay

ABD Temsilciler Meclisi, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin ürünlerinin ABD'de satın alınmasının yasaklanmasına ilişkin Temsilciler Meclisi'nden karar çıktı.

Meclis, hükümetin Huawei ve ülkenin ulusal güvenliğini tehlikeye atacak diğer firmaların ürünlerini satın almasını engelleyen yasa tasarısını oy birliği ile kabul etti.

Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklendiği için onaylanması bekleniyor.

ABD Kongresi'nde hem Demokratlar'ın hem de Cumhuriyetçiler'in yaptığı açıklamada, "ABD'nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD'nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar" denildi.

Yasa, ayrıca ABD'li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek şüpheli iletişim araçlarını kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor.