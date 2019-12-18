ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azlini oylayacak

ABD Başkanı Trump'ın görevden azli için Temsilciler Meclisi'nin toplantısı başladı. Türkiye saatiyle bu gece 02.00'de yapılacak oylamadan Trump'ın azli kararı çıkması bekleniyor ancak bu ABD Başkanının azledilmesi anlamına gelmeyecek, yalnızca Senato'da yapılacak yargılamanın önü açılacak.

ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump hakkında Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında başlatılan azil soruşturması için toplandı. Toplantının ardından bu gece saat 02.00’de oylama yapılacak.

Usul oylamasının ardından Trump hakkındaki suçlamaları içeren iki madde görüşülecek. Türkiye saatiyle gece yarısı sona erecek tartışmanın sonrasında maddelerin oylanmasına geçilecek. Oylama işleminin TSİ 02.00’de yapılması planlanıyor.

Trump soruşturmada, görevi kötüye kullanmak ve Kongre'yi engellemekle suçlanıyor. Azil maddelerinin kabul edilmesi için ise salt çoğunluk yani yüzde 51 oy oranı yetiyor. Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar çoğunlukta olduğu için Trump’ın azil sürecinin kabul edileceği bekleniyor.

Ancak bu oylamada çıkacak karar Trump'ın azledilmesi anlamına gelmeyecek. Karar Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da bir azil yargılaması yapılmasının önünü açacak.