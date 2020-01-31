ABD Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, 'İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören' yasa tasarısını kabul etti.

'İran ile olası bir savaşın finanse edilmesinin engellenmesini öngören' yasa tasarısı, 175'e karşılık 228 oyla onaylandı.

Yasa tasarısı, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin Vekili Ro Khanna tarafından sunulmuştu.

Genel Kurul'da yapılan oylamada konuşan Khanna, Kongre'nin, İran ile olası bir savaşı engellemek adına yasal yetkilerini kullanarak finansal kısıtlama getirmesi gerektiğini belirtti.

Khanna, "Kongre, İran ile girilecek bir savaşta kullanılacak tek bir kuruşu dahi onaylamayacağını açık bir şekilde göstermeli" diye konuştu.

SENATO'DAN GEÇMESİ DÜŞÜK İHTİMAL

Öte yandan söz konusu tasarının Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato'dan geçmesinin düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.

İran'a yönelik savaşın finanse edilmesini engelleyen benzer bir tasarı geçen yıl Temsilciler Meclisi'nden geçmiş ancak 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndan (NDAA) geçen ay çıkarılmıştı.

ABD, 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişiyi Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısında öldürmüştü.

İran Devrim Muhafızları da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlemişti.