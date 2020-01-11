ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Senatörler ya başkana sadık olacaklar ya da anayasaya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ABD Başkanı Trump'ın azline yönelik iki maddeyi haftaya Senato'ya yollayacaklarını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin Demokrat vekillere bir mektup gönderdi.

Mektupta, Demokrat vekillerin azil sürecinde göstermiş olduğu "cesaretli ve vatansever" tavırlarından dolayı "gurur duyduğunu" belirten Pelosi, artık Trump'ın suçlandığı "görevi kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" maddeleri konusunda sözün Senatörlerde olduğunu kaydetti.

Öte yandan Trump'ın azline yönelik iki maddenin haftaya Senato'ya gönderileceğini bildiren Pelosi, "Her Senatör, anayasa ve kurallar kapsamında tarafsız bir adalet sağlamak için yemin etmektedir. Her senatör, şimdi bir seçim yapmak zorunda. Ya başkana sadık olacaklar ya da anayasaya" dedi.

Geçen yıl eylülde basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Trump'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporunun ardından Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı.