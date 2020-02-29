ABD-Taliban görüşmeleri: ABD 135 gün içinde Afganistan'daki asker sayısını 8.600'e düşürecek

Katar'da Taliban ve ABD arasında müzakerelerde ABD 13.000 askerinin bir kısmını çekmeyi kabul etti.

ABD ve Taliban müzakerecileri ABD'nin 13.000 askerinin bir kısmını geri çekmesini öngören bir anlaşmayı imzalamak için Katar Doha'da buluştu. ABD ve Afgan hükümeti, Washington'un ABD ve NATO askeri personelini on dört ay içinde Orta Asya ülkesinden çıkarmayı taahhüt ettiği Taliban ile ABD anlaşması öncesinde ortak bir açıklama yaptı.

Bildirgeye göre ABD, Taliban ile yapılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 135 gün içinde ülkedeki birliklerinin sayısını 8.600'e indirecek.

Daha önce, Taliban kendi militanlarına ABD ile bir anlaşmanın imzalanmasının arifesinde herhangi bir saldırıdan kaçınmalarını emretti. Reuters'a konuşan, Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid "Umduğumuz en büyük şey, ABD'nin müzakereler sırasında vaatlerine bağlı kalması" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de İslamabad'ın ABD askeri personelinin Afganistan'dan 'sorumlu bir şekilde çekilmesini' beklediğini söyledi. Kureyşi, "Umarım bu Afganistan'da barış ve istikrarın tonunu belirleyecektir." dedi.

Öngörülen ABD-Taliban barış anlaşmasının, Doha'da günün ilerleyen saatlerinde imzalanması bekleniyor.