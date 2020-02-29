ABD-Taliban anlaşması imzalandı: 14 ay içinde bütün askeri üsler boşaltılacak

Katar'da Taliban ve ABD arasında müzakerelerde ABD ilk etapta 13.000 askerinin bir kısmını çekmeyi kabul etti.

ABD ve Taliban müzakerecileri ABD'nin 13.000 askerinin bir kısmını geri çekmesini öngören bir anlaşmayı imzalamak için Katar Doha'da buluştu. ABD ve Afgan hükümeti, Washington'un ABD ve NATO askeri personelini on dört ay içinde Orta Asya ülkesinden çıkarmayı taahhüt ettiği Taliban ile ABD anlaşması öncesinde ortak bir açıklama yaptı.

İmzalanan anşlaşmaya göre ABD, Taliban ile yapılan anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra 135 gün içinde ülkedeki birliklerinin sayısını 8.600'e indirecek.

Daha önce, Taliban kendi militanlarına ABD ile bir anlaşmanın imzalanmasının arifesinde herhangi bir saldırıdan kaçınmalarını emretti. Reuters'a konuşan, Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahid "Umduğumuz en büyük şey, ABD'nin müzakereler sırasında vaatlerine bağlı kalması" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de İslamabad'ın ABD askeri personelinin Afganistan'dan 'sorumlu bir şekilde çekilmesini' beklediğini söyledi. Kureyşi, "Umarım bu Afganistan'da barış ve istikrarın tonunu belirleyecektir." dedi.

TÜM ASKERİ ÜSLER BOŞALTILACAK

Birliklerin geri çekilmesi aşamalı hale gelecek ve ABD kuvvetleri anlaşmanın açıklanmasından bu yana ilk 135 günde 8.600'e düşürülecek, müttefik ve koalisyon güçleri orantılı olarak küçültülecek.

Geri kalan ABD, müttefik ve koalisyon güçleri kalan dokuz buçuk ay içinde geri çekilecek ve böylece tüm askeri üsler terk edilecek.

Anlaşmaya göre Afgan içi müzakerelerin ilk günü olan 10 Mart'a kadar 5000'e kadar Taliban mahkumu hapishaneden serbest bırakılacak. Kalan mahkumlar önümüzdeki üç ay içinde serbest bırakılacak. Taliban, serbest bırakılan mahkumların ABD ve müttefiklerinin güvenliği için tehdit oluşturmayacağını taahhüt ediyor.

AFGAN HÜKÜMETİ: MAHKUMLARI BIRAKMA TAAHÜDÜMÜZ YOK

Afgan Ulusal Güvenlik Danışmanı, hükümetin "10 Mart'a kadar 5.000 Taliban mahkumunu serbest bırakma taahhüdünde bulunmadığını" söyledi.