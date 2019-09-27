ABD Suudi Arabistan'a Patriot ve asker gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı, Aramco saldırısından sonra Suudi Arabistan’a Patriot füze savunma sistemleri ve takviye asker göndereceğini duyurdu.
Cuma, 27 Eylül 2019 10:32

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, düzenlediği basın toplantısında ABD’nin Suudi Arabistan’a Patriot füze savunma sistemleri ile yaklaşık 200 takviye asker göndereceğini açıkladı.

Hoffman, “Suudi Arabistan Krallığı’na yapılan son saldırılar ışığında ve kendilerinin davetiyle Savunma Bakanı Mark T. Esper, ABD’nin bir adet Patriot bataryası, 4 nöbetçi radar sistemi, yaklaşık 200 kişilik destek askeri personel göndereceğini söyledi” dedi.

14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Suudi devletinin petrol-gaz şirketi Aramco’ya ait 2 tesise insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlenmiş ve Yemen’deki Husiler saldırıyı üstlenmişti.

Suudi Arabistan hükümeti, saldırının Yemen’den değil kuzeyden yapıldığını söyleyerek saldırının arkasında İran’ın olduğunu iddia etmişti.
Pazartesi, 16 Eylül 2019 02:23
Suudi tesislerine yapılan saldırının ardından petrol fiyatları son dört ayın rekorunu kırdı
Suudi Arabistan’da Husilerin yaptığı saldırının ardından küresel petrol arzının yüzde 5’ten fazla düşmesiyle beraber pazar günü petrol fiyatları yaklaşık yüzde 15’ten fazla bir artış gösterdi.

Yemenli Husiler’in Suudi Aramco tesislerine düzenlediği saldırının ardından petrol fiyatları yüzde 15 artarak son 4 ayın en yüksek değerlerine ulaştı.

Brent tipi ham petrol piyasaları açılışta yüzde 19 artarak varil başına 71,95 dolar seviyesine yükselirken, ABD'deki ham petrol piyasaları yüzde 15 yükselerek, varil başına 63,34 dolar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Stratejik Petrol Rezervinden petrol tahliyesine izin verdiğini açıkladı.

Suudi petrol tekeli Aramco, saldırının, dünyanın en büyük hisse satışına kendisini hazırlamaya çalıştığı bir zamanda gerçekleştiğini ve günde 5,7 milyon varile mal olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan’ın petrol endüstrisinin kalbinde yer alan, dünyanın en büyük petrol işleme tesisine yönelik İHA saldırısını Yemenli Husiler üstlenmişti. Olayın ardınan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İran’ı sorumlu tutmuştu.