ABD Suudi Arabistan’a 'çok sayıda' asker gönderecek

Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD Suudi Arabistan’a ek asker, hava savunma sistemi ve savaş uçağı gönderecek.

ABD Suudi Arabistan’a ek asker göndermeye hazırlanıyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman yaptığı açıklamada, Bakan Mark Esper’in Suudi Arabistan’a iki hava filosu, iki Patriot bataryası ve bir THAAD sisteminin de dahil olduğu ek güçler yerleştirme onayı verdiğini belirtti.

Pentagon sözcüsü “Bakan Esper bu sabah Suudi Veliaht Prensi Muhammed bir Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisini Suudi Arabistan’ın savunmasını artırmak için ek birlik konuşlandırılması konusunda bilgilendirdi” dedi. Hoffman bu ay diğer konuşlandırmalar da dahil, onaylanan ve görev süresi uzatılan ek asker sayısının 3 bin olduğunu açıkladı.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar ABD’nin Suudi Arabistan'a göndereceği asker sayısının binlerle ifade edildiği öne sürmüştü.