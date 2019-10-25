ABD Suriye’deki petrol sahalarında ‘mekanize güç’ bulunduracak

ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye’deki petrol sahalarını ‘korumak’ üzere bölgedeki askeri varlıklarını artıracaklarını belirterek bunlara ‘mekanize güçler’in de dahil olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Suriye’deki petrol sahalarını “korumak” için bölgedeki askeri varlıklarını güçlendirmeyi planladıklarını, bunlara “mekanize güçler”in de dahil olduğunu söyledi.

NATO Savunma Bakanları toplantısı nedeniyle Brüksel’de bulunan Esper, burada yaptığı açıklamada NATO ve ABD’nin “petrol sahasını güvenceye almak üzere bölgedeki güçleri nasıl yeniden yerleştireceğini değerlendirdiğini” söyledi. Esper “Mekanize güçler de dahil olmak üzere pozisyonumuzu güçlendiriyoruz” dedi.

ABD’li bir yetkiliye dayandırılan haberlerde ABD’nin bölgeye tankların da dahil olduğu silahlı birlikler göndereceği belirtilmişti. Esper konunun ayrıntılarını açıklamayacağını söyledi ve ABD’nin Suriye’deki askeri varlığının IŞİD’e karşı olmaya devam ettiğini öne sürdü.

Esper ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la konuştuğunu ve Akar’ın kendisine IŞİD’li esirlerin kontrolleri altında olduğu bilgisi verdiğini söyledi. Esper Akar’ın kaçan IŞİD’lileri de yeniden yakalamaya muktedir olduklarını söylediğini belirtti.

Esper ayrıca Suriye Demokratik Güçleri ile de teması sürdürdüklerini ve onların da Türkiye’nin harekatı sırasında cezaevlerinden kaçan onlarca IŞİD’liyi “yeniden toplamayı” başardıklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Petrol güvenceye alındı. Askerlerimiz bölgeyi terk etti ve başka yerlere gitmek için Suriye'den ayrılıyor. ... Ortadoğu'yu yanlış adlandıran uzman kılıklı salaklar anlaşmadan ne elde ettiğimizi sorduğunda, basitçe diyorum ki, petrol" ifadelerine yer vermişti.