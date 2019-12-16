ABD Suriye’deki en büyük petrol sahasına 15 uzman gönderdi

ABD’nin Suriye’nin en büyük petrol sahası olan, SDG’nin kontrolündeki Ömer’e üretimi artırmak için Suudi Arabistan ve Mısır uyruklu 15 uzman gönderdiği belirtildi.

ABD’nin Suriye’nin en büyük petrol sahası olan, Deyrezzor kırsalında Suriye Demokratik Güçleri’nin kontrolündeki Ömer’e 15 uzman gönderdiği belirtildi.

AA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre 13 Aralık Cuma akşam saatlerinde Ömer sahasına, üretimi artırmak için 15 Mısır ve Suudi Arabistan uyruklu uzman geldi.

Suriye’de “petrolü korumak” için kalacağını açıklayan ve petrol sahalarına askeri takviye yapan ABD, geçen hafta sahada petrol üzerine eğitim almış kişileri çalıştıracağını duyurmuştu.

Suriye’ye yönelik saldırılar öncesinde Ömer petrol havzasında günde ortalama 75 bin varil petrol çıkarılıyordu.

ESAD: ABD PETROLÜ TÜRKİYE'YE SATIYOR

Öte yandan Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Çin televizyon kanalı Phoenix’e verdiği söyleşide ABD’lilerden önce petrol sahalarını El Nusra ve IŞİD’in kontrol ettiğini ve bu kuyulardan çıkarılan petrolün Türkiye üzerinden satıldığını söyledi. Esad “Şimdi petrolü çalan Amerika ve onu Türkiye’ye satıyor" dedi.

