ABD, Suriye'de petrol tankerlerini vurdu

ABD ordusunun, Suriye'nin kuzeydoğusundan hükümet kontrolündeki bölgelere petrol taşıyan 4 tankeri vurduğu bildirildi.

ABD'ye ait savaş uçakları, Suriye'de hükümet kontrolündeki bölgelere petrol sevkiyatı yapan tankerlere saldırdı.

Al Masdar'ın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, ABD'ye ait savaş uçakları Fırat Nehri üzerinde seyreden 4 feribotu hedef aldı.

Kaynaklar, petrol taşıyan feribotların hedefine ulaşmadan imha edildiğini belirtirken, saldırı sonucu çok sayıda patlamanın yaşandığı bilgisini verdi.

Saldırı sonucu yaşanan kayıplar hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Öte yandan Şam ve Washington yönetiminden de, konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.