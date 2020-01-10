ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, Milli Savunma Bakanlığı'nda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bakanlıkta ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Görüşmede "Suriye başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları"nın ele alındığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’i kabul etti. Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu’nun da hazır bulunduğu görüşmede başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

