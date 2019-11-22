ABD Senatosu'nda 'soykırım' tasarısı ikinci kez engellendi

ABD'de Demokrat Senatör Bob Menendez tarafından Senato’ya sunulan 'Ermeni soykırımı' tasarısı ikinci kez engellendi.

ABD'de geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından bloke edilen "Ermeni soykırımı" tasarısı, bu kez Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından engellendi.

Söz konusu tasarının ele alınması için doğru zaman olmadığını söyleyen Perdue, hassas bir dönemden geçildiğini, tasarının, Türkiye ile ilişkilerdeki sorunların üstesinden gelme yönündeki çabaları baltalayacağını ifade etti.

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisinde 29 Ekim’de yapılan oylamada, "soykırım" tasarısı 11 “hayır” oyuna karşılık 405 “evet” oyuyla kabul edilmişti.