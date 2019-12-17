ABD Senatosu Türkiye’ye yaptırım içeren savunma bütçesini onayladı

ABD Senatosu, Türkiye’ye F-35 sevkıyatını yasaklayan, S-400’ler nedeniyle yaptırımları öngören, Türk Akımı ve Kuzey Akım-2 projesine de yaptırım getiren 2020 Savunma Bütçesi’ni onayladı.

ABD Senatosu’nda yapılan oylamada 738 milyar dolarlık 2020 Savunma Bütçe yasa tasarısı 8’e karşı 86 oyla onaylandı.

Tasarı ABD Uzay Gücü kurulmasını öngörüyor.

Tasarıda Türkiye’ye F-35 sevkıyatı yasaklanıyor ve S-400’ler nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması öngörülüyor.

2020 ABD Savunma Bütçesi’nde Rusya’nın Kuzey Akım-2 projesine ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Ocak’ta İstanbul’da açılışını yapacağı Türk Akımı projesine de yaptırım öngörülüyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ı destekleyenlere de yaptırım getiren yasa tasarısı bu kapsama Rusya ve İran’ı da dahil ediyor.

Tasarı Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada tasarıyı Senato'dan geçer geçmez imzalayacağını açıklamıştı.

DIŞİŞLERİ’NDEN TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “ABD Temsilciler Meclisi'nde ve Senatosu'nda kabul edilen 2020 yılı Ulusal Savunma Yetki Yasası taslağında ülkemize karşı yine hasmane unsurlar yer almaktadır” denildi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Türkiye’ye düşman çevrelerin etkisiyle iç siyasi hesaplaşmaların peşinde koşan Kongre üyeleri, ABD ile ilişkilerimizin iyileştirilmesi vizyonuna zarar vermeye devam etmektedir" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu yasa çerçevesinde ülkemizin tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği F-35 programına katılımının haksız bir şekilde engellenmesi, S-400 tedariğimizle ilgili olarak ülkemize yaptırım çağrısının yinelenmesi, benzer şekilde yasada TürkAkım projesine de yer verilmesi, Kongre’nin egemen bir devlet olarak aldığımız kararlara karşı saygısızlığının ve akıl dışı hasmane tutumunun sürdüğünü göstermektedir.

Kıbrıs Adası’na uygulanan ABD silah ambargosunun GKRY’ye yönelik olarak kaldırılması teşebbüsleri ise Ada’daki çözüm çabalarına sekte vurmaktan ve tehlikeli bir tırmanışa yol açmaktan başka bir sonuç doğurmayacaktır.

Tehdit ve yaptırım dilinin, Türkiye’yi ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli adımları kararlılıkla atmaktan asla vazgeçiremeyeceğini bir kez daha hatırlatırız. Türkiye’nin aleyhindeki bu tasarruflara karşı gerekli tedbirleri alacağından kimse şüphe duymamalıdır."