ABD Savunma Bakanı: Tek taraflı işgalin sonuçlarından tamamen Erdoğan sorumlu

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin tek taraflı işgal girişiminde bulunduğunu söyleyen Esper, işgalin sonuçlarından tamamen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumlu olduğunu belirtti.

Esper'in paylaşımı şöyle:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ile uluslararası toplumun muhalefeti ve tekrarladığı uyarılarına rağmen Suriye'nin kuzeyine tek taraflı işgal emri verdi. Bu, geniş çaplı can kayıpları, sığınmacılar, yıkım, emniyetsizlik ve ABD askeri güçlerine büyüyen tehditle sonuçlandı. Türkiye'nin sorumsuz eylemleri nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde ABD güçlerinin karşılaştığı risk kabul edilemez bir düzeye ulaşmıştır. Aynı zamanda daha geniş çaplı bir çatışmanın içine çekilme riskiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ABD Başkanı'nın talimatıyla Savunma Bakanlığı ABD askeri personelini Suriye'nin kuzeyinden planlı şekilde çekmektedir. Türkiye'nin tek taraflı eylemi gereksiz ve fevri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, potansiyel IŞİD dirilmesi, olası savaş suçları ve büyüyen insanlık krizi dahil olmak üzere bunun sonuçlarından tamamen sorumludur. Gelecek hafta NATO'yu ziyaret edip diğer NATO üyelerine Türkiye'nin saldırgan tutumuna karşılık kolektif ve bireysel ekonomik önlemler almaları doğrultusunda baskı yapacağım"

