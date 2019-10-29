ABD Savunma Bakanı: SDG'nin petrol yataklarını kontrol etmesini sağlayacağız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye'deki petrol yataklarını 'IŞİD'den koruma' amacında olduklarını, aynı zamanda 'Suriye ve Rusya'nın buraya erişimini engellemek ve petrol gelirlerinin SDG'ye gitmesi' için bölgeyi kendilerinin kontrol edeceğini belirtti.