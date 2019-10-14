ABD Savunma Bakanı: NATO ortağımız Türkiye'ye karşı savaş başlatamayız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 'Bizimle Kore’den Afganistan’a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye’ye karşı Ortadoğu’da bir savaş başlatamayız' dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'nin Suriye'ye dönük operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Harekata ilişkin iki ayrı televizyon kanalına değerlendirmelerde bulunan Esper, "Son 24 saat içinde Ruslar ile Suriyelilerin bir anlaşma yaptığını görüyoruz. Bu da ABD askerlerini kuzeye hareket eden Suriye-Rusya ordusu ile güneye doğru ilerleyen Türk ordusu arasında bırakıyor. Bu bizi çok kötü bir duruma düşürüyor ve askerlerimizin güvenliği önceliklidir" dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki duruma ilişkin konuşan Esper, "Bine yakın askerimizi oradan güvenli bir şekilde, sahadaki kuvvetlerle ayrışarak bölgeden çekmeyi konuşuyoruz. Burada bir takvim vermek istemiyorum, olaylar orada saatlik değişiyor" dedi.

Türk yetkililerle görüşmelerin yapıldığını belirten Esper, "Türkiye’nin ilerlemesinin önüne Amerikan kuvvetlerini koymamamız gerektiğini değerlendirdik" diye konuştu.

Esper, "Bizimle Kore’den Afganistan’a kadar birlikte savaşan, uzun dönemli NATO ortağımız Türkiye’ye karşı Ortadoğu’da bir savaş başlatamayız. Böyle bir durum söz konusu değil" dedi.