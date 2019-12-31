ABD Savunma Bakanı Esper: Ek kuvvet gönderiyoruz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği önündeki protestolara ilişkin 'ek kuvvet gönderdik' açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak'ta düzenledikleri saldırı sonrası büyükelçilik binası önünde yapılan protestolara ilişkin konuştu.

"Savunma Bakanlığı, Bağdat'taki Büyükelçiliğimizde personelimizin güvenliğini temin etmek üzere Dışişleri Bakanlığı ile yakından çalışıyor. Ülkedeki ABD vatandaşlarının, askeri personel ve diplomatlarının güvenliği ve nefsi müdafaa için gerekli kuvvet koruma tedbirlerini aldık" diyen Esper, "Büyükelçilikteki personele destek olmak üzere ek kuvvet gönderiyoruz. Tüm ülkelerde olduğu gibi ülkedeki personelimizi koruması konusunda ev sahibi ülkeye güveniyoruz ve Irak hükümetine bu konuda uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuyoruz. ABD, Irak halkını; özgür, egemen ve müreffeh bir Irak'ı desteklemeye devam ediyor" ifadesini kullandı.