ABD Savunma Bakanı: Birliklerimiz Irak’ta geçici

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, bugün Bağdat’ta bir ziyaret düzenledi. Irak hükümeti Suriye’den çekilip Irak’a konuşlanan ABD askerlerinin ülkede kalmaya izinlerinin olmadığını açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün, Irak'ın başkenti Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Irak Başbakanı ve Savunma Bakanı'yla görüşecek olan Esper, Suriye’den çekilip Irak’a konuşlanan ABD askerlerinin ülkede kalıcı olmadığını açıkladı. Esper, ABD'nin Suriye'den aşamalı bir çekilme gerçekleştirdiğini söyledi "Bilerek ve isteyerek kuzeydoğu Suriye'den çekildik. Birliklerimizi eve getirmek için Irak'ta geçici olarak yeniden konumlandıracağız. Bu devam eden bir sürecin sadece bir kısmı, ama sonunda bu birlikler eve dönecek” dedi.

IRAK HÜKÜMETİ ASKERLERİN İZİNSİZ KONUŞLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Irak hükümeti, Suriye'den Irak'a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını açıklamıştı. Irak Başbakanlığı yaptığı açıklamada, Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtilmişti.

Irak Başbakanlığı’nın açıklamasında, "Suriye'den gelen ABD askerlerinin Irak'ta kalması için hiçbir onay söz konusu değil" denilmişti.