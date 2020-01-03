ABD saldırısı sonrası Türkiye'den ilk açıklama

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası Türkiye'den ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında "Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz" denildi. Açıklamada "ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır" ifadesine yer verildi. Bakanlık "Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin barış ve istikrara zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz" açıklaması yaptı.

