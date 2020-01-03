ABD saldırısı sonrası Ankara'dan ilk açıklama

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası Türkiye'den ilk açıklama Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD saldırısında İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

"Bağdat’ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır" denilen açıklamada "Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz.

Özellikle Irak’ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak’ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.

Bu çerçevede, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilerin bulunduğu konvoya yönelik bugün sabah saatlerinde Bağdat’ta gerçekleştirilen ABD hava operasyonunun bölgedeki güvensizlik ve istikrarsızlığı artıracağı aşikardır.

Bölgemizde istikrarı tehdit eden bu gibi tırmandırıcı adımların şiddet sarmalını artıracağı ve bu durumdan tüm tarafların zarar göreceği bilinmelidir.

Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlara ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur.

Bu nedenle tüm tarafları sağduyu ve itidal içinde hareket etmeye, bölgemizin barış ve istikrarını tehlikeye atacak tek taraflı adımlardan kaçınmaya ve diplomasiye öncelik vermeye davet ediyoruz."

