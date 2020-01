ABD saldırdıktan sonra ‘Gerilimi azaltmaya bağlıyız’ dedi

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ülkesinin Bağdat’ta Kasım Süleymani’yi hava saldırısında öldürmesi sonrası ‘gerilimi azaltmaya bağlı olduğu’nu iddia etti.

ABD’nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani ile Irak ordusuna bağlı Haşdi Şabi güçlerinin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis’i hava saldırısıyla öldürmesinin ardından dünyadan tepkiler ve "itidal çağrıları" gelmeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise ülkesinin “gerilimi azaltmaya bağlılığını koruduğunu” iddia etti.



Pompeo İngiltere, Almanya ve Çin ile konuya ilişkin temas kurduğunu ve “gerilimi azaltmaya bağlılığını korudukları”nı ilettiğini açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Pompeo “Bugün Çinli Politbüro Üyesi Yang Jiechi ile Donald Trump’ın Amerikalıların hayatlarına yönelik yakın tehdide karşılık olarak Süleymani’yi ortadan kaldırma kararını görüştüm. Gerilimi azaltmaya bağlılığımızı yineledim” dedi.

I spoke today with Chinese Politburo Member Yang Jiechi to discuss @realDonaldTrump's decision to eliminate Soleimani in response to imminent threats to American lives. I reiterated our commitment to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Pompeo ayrıca İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile de görüştüğünü açıkladı.

Pompeo, Raab ile yaptığı görüşmeye dair “Müttefiklerimizin İran Kudüs Gücü’nün devam eden saldırgan tehditlerinin farkında olmalarına müteşekkiriz. ABD gerilimiz azaltmaya bağlılığını koruyor” dedi.

Discussed with @DominicRaab the recent decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Thankful that our allies recognize the continuing aggressive threats posed by the Iranian Quds Force. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Pompeo, Mass ile görüşmesine ilişkin ise “Almanya da İran rejiminin devam eden askeri provokasyonlarından endişeli. ABD gerilimi azaltmaya bağlılığını koruyor” diye yazdı.

Spoke with @HeikoMaas about @realDonaldTrump's decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Germany is also concerned over the Iranian regime’s continued military provocations. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020