ABD planına karşı gösterilerde 41 Filistinli yaralandı

ABD'nin sözde barış planının protesto edildiği gösterilerde İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 3 Filistinli gerçek mermiyle yaralandı. Yaralı sayısı 41'e yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sözde barış planına karşı gösteriler sırasında Ramallah yakınlarında 3 Filistinli İsrail güçlerince gerçek mermiyle vuruldu. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre bir kişi göğsünden vuruldu. Üç kişinin de durumu stabil.

Trump’ın “Yüzyılın planı” olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı eylemlerde toplam 41 kişi yaralandı. Yaralıların çoğunluğu biber gazından dolayı yaralanırken bir kişi de başına plastik mermi isabet etmesi sonucu Nablus’ta hastaneye kaldırıldı.

GENEL GREV ÇAĞRISI

Beytüllahim’de sendikalar bugün itibariyle genel grev ilan ettiler. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün yaptığı konuşmada "Trump, Kudüs satılık değil. Haklarımız satılık değil. Komplo anlaşmanız geçmeyecek" demişti.