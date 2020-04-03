ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı bin 648'e çıktı

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre ABD ordusunda koronavirüse yakalananların sayısı bin 648'e, ölü sayısı 6'ya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bağlı personel ve askerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bin 648'e, ölü sayısının ise 6'ye yükseldiğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan asker sayısının 978'e yükseldiği belirtildi, askerler arasında koronavirüsten 1 kişinin öldüğü kaydedildi.

Sivil personel arasında 306 vaka olduğu belirtilen açıklamada, personelden 2'sinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Asker aile bireylerinde ise vaka sayısının 256, ölü sayısının ise 1 olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmeli personel olarak görev yapanlarda vaka sayısının 108, ölü sayısının 2 olduğu kaydedildi.

