ABD ordusunda koronavirüs vaka sayısı bin 648'e çıktı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bağlı personel ve askerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının bin 648'e, ölü sayısının ise 6'ye yükseldiğini duyurdu.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan asker sayısının 978'e yükseldiği belirtildi, askerler arasında koronavirüsten 1 kişinin öldüğü kaydedildi.
Sivil personel arasında 306 vaka olduğu belirtilen açıklamada, personelden 2'sinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.
Asker aile bireylerinde ise vaka sayısının 256, ölü sayısının ise 1 olduğu belirtilen açıklamada, sözleşmeli personel olarak görev yapanlarda vaka sayısının 108, ölü sayısının 2 olduğu kaydedildi.