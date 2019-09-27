ABD ordusunda intiharlar

Pentagon 2018 yılına ait 'Yıllık İntihar Raporu'nu duyurduğu basın toplantısında gazetecilere konuyu nasıl sunmaları gerektiğini de anlattı. ABD ordusunda intiharların büyüyen bir problem olduğu görülüyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) dün yapılan bir basın toplantısıyla 2018 yılına ait “Yıllık İntihar Raporu” açıklandı. Toplantıda bakanlık yetkilileri, basına raporu nasıl sunmaları gerektiği konusunda da “tavsiyelerde” bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan tutanaklara göre Doktor Karin Orvis, bu konuda şu sözleri sarfetti:

“İntiharlardan söz ederken konuyu sansasyonel şekilde sunan kelimelerden sakının. İntihar oranlarındaki artıştan söz ederken ‘hızla artan’ ya da ‘büyüyen problem’ gibi kelimeler yerine yükseliş, daha fazla gibi kelimeleri tercih edin.”

Açıklanan rapora göre intihar oranı yüzbinde 24.8 olarak belirlendi. Bu oranın 2013 yılında yüzbinde 20 olduğu söylenirken, 2018 yılında görevde intihar eden ordu mensuplarının sayısı 541 olarak bildirildi. En çok rastlananın ateşli silah kullanarak intihar olduğu belirlendi.

Mark Esper, Çarşamba günü yaptığı bir toplantıda ABD ordusunun bazı kişilerin gençliğe musallat olan intihar salgını dedikleri şeyden muzdarip olduğunu söylemişti.