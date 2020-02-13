ABD ordusu bir çocuğu öldürüp 'yalnızca bir köpekti' dedi

Afganistan'da İHA operatörlüğü yaparken bir çocuğu öldüren ABD'li eski uzman çavuş Brandon Bryant, çocuğun ölümünü bildirdiği üstlerinin kendisine 'Ölen yalnızca bir köpekti' dediğini belirtti. Bryant ABD ordusunun 'Nazilerden daha kötü' olduğunu söyledi.

Afganistan'da bir dönem insansız hava aracı (İHA) operatörü olarak görev yapmış eski uzman çavuş Brandon Bryant, görev yaptığı dönemde yaşadıklarına ilişkin İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

Daily Mail'de yer alan habere göre Bryant, görev yaptığı dönemde bir binaya yönelik saldırıda küçük bir çocuğu öldürdüğünü söyledi.

Operasyon sırasında bir çocuğu öldürdüğünü üstlerine bildirdiğini söyleyen Bryant, komutanlarının kendisine "Sadece bir köpekti" dediğini, kendisinin ısrar etmesi üzerine komutanların kendisini "İşine bak" diyerek kovduğunu kaydetti.

ABD Hava Kuvvetleri'nde altı yıl boyunca çatışma bölgelerinden uzak kara bir konteynırda İHA operatörlüğünü yaptığını belirten Bryant, bu görev süresi boyunca 13 kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Komutanlarının saldırı emri vermesinin ardından bir binaya operasyon gerçekleştirdiklerini aktaran Bryant, ateş açtığı anda küçük bir çocuğun hedef alanına girdiğini fark ettiğini belirtti.

Yaşananların ardından ordudaki görevinden ayrıldığını söyleyen Bryant, görev yaptığı dönemde post-travmatik stres bozuklukları yaşadığını söyledi.

Bryant, "Tetiği çektiğimde, bunun yanlış olduğunu biliyordum. Füzeyi ateşlediğimde ruhumun bir katile dönüştüğünü fark etmiştim" diye konuştu.

Bryant, ABD ordusu ve İHA saldırıları için "Nazilerin yaptıklarından daha kötü" dedi.

Bryant, "Nürnberg Mahkemeleri'ni düşünün. Orada yargılanan herkes kendini 'Ben yalnızca bana verilen görevi yapıyordum' diye savunmuştu" diye konuştu.