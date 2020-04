ABD önderliğindeki koalisyon Irak'ta bir üssü boşaltıyor

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD liderliğindeki koalisyonunun Irak'ın merkezinde yer alan bir hava üssünden ayrıldığını duyurdu.

Myles Caggins, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında "aylarca planlama yapıldıktan sonra", en az 500 CJTF-OIR askerinin Habbaniya Hava Üssü'nden ayrılacağını ve Irak hükümetine 3,5 milyon dolarlık mülkün devredileceğini söyledi.

After months of planning, @Coalition departs Taqaddum (Habbaniyah) air base & transfers $3.5 million of property to @IraqiGovt. 500 @CJTFOIR personnel will go. The @modmiliq remains strong against Daesh in Anbar province. #DefeatDaesh pic.twitter.com/xXn8qBm9Wj

— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) April 4, 2020