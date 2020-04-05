ABD önderliğindeki koalisyon Irak'ta bir üssü boşaltıyor

ABD liderliğindeki koalisyon, Irak'taki bir hava üssünü boşaltıyor.

Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekâtı (CJTF-OIR) sözcüsü Albay Myles Caggins, ABD liderliğindeki koalisyonunun Irak'ın merkezinde yer alan bir hava üssünden ayrıldığını duyurdu.

Myles Caggins, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında "aylarca planlama yapıldıktan sonra", en az 500 CJTF-OIR askerinin Habbaniya Hava Üssü'nden ayrılacağını ve Irak hükümetine 3,5 milyon dolarlık mülkün devredileceğini söyledi.

After months of planning, @Coalition departs Taqaddum (Habbaniyah) air base & transfers $3.5 million of property to @IraqiGovt. 500 @CJTFOIR personnel will go. The @modmiliq remains strong against Daesh in Anbar province. #DefeatDaesh pic.twitter.com/xXn8qBm9Wj — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) April 4, 2020

Gelişmeler, İran Devrim Muhafızları üst düzey generali Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi komutanı Ebu Mehdi El-Mühendis'in 3 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle öldürülmesinden sonra ABD'yle Irak arasında çıkan gerginliğin üzerine geldi.

Süleymani'nin suikastından bu yana, Irak'ta koalisyon birliklerine ev sahipliği yapan tesisler, Pentagon'un İran tarafından desteklenen Haşdi Şabi'nin bir parçası olan Iraklı Şii paramiliter bir grup Kataib Hizbullah tarafından birden fazla defa saldırıya uğradı.

Geçen ay, iki Amerikan askeri ve İngiliz bir asker Bağdat yakınlarındaki bu tür iki saldırıda öldü ve ABD liderliğindeki koalisyon tarafından yerel Şii militanlara karşı büyük saldırılar başlatıldı.

Saldırılar, İran'ın ülkenin kuzeyindeki Erbil Hava Üssü'nde ve Bağdat'ın batısındaki Ayn el-Esad Hava Üssü'nde birkaç düzine füze fırlattığı 8 Ocak'tan sonra bir dizi saldırıyı takiben geldi. Başkan Trump, ABD'nin saldırılardan “kayıp vermediğini” söylemesine rağmen, Pentagon daha sonra 100'den fazla Amerikan askerine saldırıdan kaynaklanan travmatik beyin hasarı teşhisi konduğunu itiraf etti.

Bu yılın başlarında Irak parlamentosu, ülkede bulunan tahmini 5 bin ABD askerini sınır dışı etme kararı aldı, ancak Beyaz Saray, Irak'ın egemenliğini tanımayı reddederek askerlerin çekilmeyeceğini duyurmuştu.