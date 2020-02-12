ABD öncülüğündeki koalisyondan Kamışlı saldırısına ilişkin açıklama

ABD öncülüğündeki koalisyon, bugün Suriye'nin Kamışlı kentinin doğusunda sivillere ateş açılmasına ilişkin, 'Hafif silah atışına karşılık verdik' açıklamasında bulundu.

Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon, ABD işgal güçlerinin Kamışlı'nın doğusunda sivillere ateş açması ve bir sivilin yaşamını yitirmesine ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'ta yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon askerlerinin peş peşe uyarılar yapması ve gerilimi düşürme çabası göstermesinin ardından devriye, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından hafif silah atışına maruz kaldı. Koalisyon askerleri, öz savunma olarak karşılık verdi" dedi.

"Durumun kontrol altına alındığını" belirten Caggins, devriyenin üsse döndüğünü söyledi.

Çatışma sırasında bir ABD askerinin hafif yaralandığını kaydeden Caggins, askerin şu anda durumunun iyi olduğunu söyledi.

SURİYELİ SİVİLDEN ABD ASKERİNE: BURADA NE İŞİNİZ VAR

Saldırının gerçekleştiği köyde yaşayan bir sivil, zırhlı araçların önünde duran ABD'li askerlere "Sizin bizim ülkemizde ne işiniz var? Niye buradasınız? Ülkemizden ne istiyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.