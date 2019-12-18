ABD New Jersey’de aşı savaşları

ABD'nin New Jersey eyaletinde aşılar için dini muafiyetleri kaldırmayı öngören yasa tasarısının meclis tarafından kabul edilmesinin ardından, meclisin önünde aşı karşıtı protestolar gerçekleşti. Protestoların ardından, tasarıya yönelik senato oylaması 1 ay ertelendi.

Geçtiğimiz pazartesi günü New Jersey Meclisi okul çocuklarına yapılan aşılar için tanımlanmış olan dini muafiyetleri kaldıran bir yasa tasarısını 45’e karşı 25 oyla kabul etti. Meclis demokratların kontrolünde.

Ancak daha birkaç saat geçmeden Meclisin önü, “izin vermeyeceğiz”, “tanrıya güveniyoruz” diye bağıran protestocularla doldu.

Bunun üzerine Senatodaki oylama 1 ay süreyle ertelendi.

Eğer yasa Senatodan da Mecliste kabul edildiği şekilde geçecek olursa tüm özel ve kamu okulları ile çocuk bakım merkezlerinde dini muafiyetler kaldırılacak ve tüm çocuklar aşılanacak.

Tasarının New Jersey’de yasalaşmasının New York ve California eyaletlerini de aynı konuda cesaretlendireceği belirtiliyor.