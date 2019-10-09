ABD, Müslümanları gerekçe gösterdi, Çin'e yapay zeka yaptırımı kararı aldı

ABD, Çin'in Müslüman azınlıklara yönelik baskıda bulunduğunu öne sürerek, Çin'in yapay zeka çalışmalarını yaptırım kapsamına aldı.

ABD, Çin'in Müslüman azınlıklara yönelik kötü muamelede bulunduğunu öne sürerek Çinli şirketlere yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

ABD'nin kara listeye aldığı Çinli firmaların yapay zeka çalışmaları yapan şirketler olması dikkat çekti.

Hangzhou Hikvision Digital Technology, SenseTime, Megvii, iFlytek, Zhejiang Dahua Technology, Xiamen Meiya Pico ve Yitu firmaları yaptırım uygulanan şirketler olarak açıklandı.

Bu firmaların ABD'li firmalardan parça alımı yasaklanırken, yaptırım tedarikçileri ve müşterileri de etkileyecek.