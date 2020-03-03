ABD Merkez Bankası'ndan 'acil' faiz indirimi

ABD Merkez Bankası, 'acil durum' kararıyla politika faizinde 50 baz puan indirime gitti.

ABD Merkez Bankası (Fed), "acil durum" ibaresiyle politika faizinde 50 baz puan indirime gitti.

Faiz, yüzde 1,75'ten 1,25'e çekildi. Fed'den yapılan açıklama koronavirüsün ekonomiye getirdiği riskler nedeniyle kararın alındığı belirtildi.

Fed tarafından yapılan açıklamada, “ABD ekonomisinin temelleri güçlü olmayı sürdürüyor. Ancak koronavirüs ekonomik aktivite üzerinde değişken riskler arz ediyor. Federal Açık Piyasa Komitesi bu riskler nedeniyle ve azami istihdam ile fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda federal fonlama faizi hedef aralığını düşürme kararı aldı” denildi.