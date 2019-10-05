ABD Küba’ya karşı provokasyonlarını sürdürüyor

ABD, Küba heyetinin Pan Amerikan Sağlık Örgütü'nün Washington'daki toplantısına katılımını engelliyor.

Küba, 1 Ekim'de ABD'nin bir saldırgan hamle daha yaparak, Küba Cumhuriyeti Sağlık Bakanı José Ángel Portal'ın liderlik ettiği Küba heyetine, Washington'da düzenlenecek olan 57. Pan Amerikan Sağlık Örgütü Yönetim Konseyi toplantısına katılımı için vize verilmediğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetiminin mümkün olan her şekilde itibarsızlaştırmaya kararlı olduğu Küba'nın yurtdışı sağlık programında görevli yetkililerine vize kısıtlamaları getirdiğini bildirdi.

Küba halkının ve devletinin dayanışma duyguları, vize reddini haklı çıkarmak amacıyla delegasyondaki yetkililerin Küba’nın sağlık alanındaki dayanışma faaliyetini " işgücü sömürüsü” olması gibi komik bir gerekçeyle küçük düşürülmeye çalışılıyor.

Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ABD Genel Direktörü Carlos Fernández de Cossío, bu düşmanca tutum üzerine Twitter'dan bir açıklama yayınladı: "ABD Dışişleri Bakanlığı yine aynı şeyi yapıyor. Yapabilecekleri tek şey olan "zora başvurma" yoluna gidiyorlar. Bu yasadışı vize kısıtlamaları Küba'ya saldırı anlamına geliyor.”

Kübalı sağlık çalışanları bugün 67 ülkede faaliyet gösteriyor; 138 ülkeden binlerce insana tıp eğitimi veriyor.