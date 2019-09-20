ABD, Küba’nın BM heyetinden 2 diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi

ABD, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Küba delegasyonundan iki diplomatın ülkeyi terk etmesini istedi. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez karara sert tepki gösterdi.

ABD, Küba’nın Birleşmiş Milletler (BM) heyetindeki iki diplomattan ülkeyi terk etmesini istedi. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin bu gayrı meşru tutumunu kesin bir biçimde reddettiklerini açıkladı.

BM Genel Kurulu öncesinde ABD Dışişleri Bakanı sözcüsü Morgan Ortagus, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Küba’nın BM delegasyonunun ABD ulusal güvenliğini riske atan etkinliklere karışan 2 üyesinden ABD’yi terk etmelerini istedik. Küba’nın BM delegasyonunun üyeleri de yalnızca Manhattan’da seyahat edebilir” dedi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ABD’nin bu gayrı meşru kararını kesin bir biçimde reddettiklerini açıkladı.

Rodriguez Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Küba’nın BM Daimi Temsilciliği’nden 2 yetkilinin gayrı meşru olarak ülke dışına çıkarılmasını ve diplomatlar ile ailelerinin hareketlerinin zorlaştırılıp kısıtlanmasını kesin bir biçimde reddediyoruz. Kendilerine isnat edilen ve diplomatik statüleriyle uyumsuz olan eylemler kaba bir iftiradır” dedi.