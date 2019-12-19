ABD Kübalı doktorları hedef göstermeye devam ediyor

Küba, Washington'da düzenlenen ve Kübalı doktorların uluslararası dayanışma çalışmalarını hedef alan 'forum'u kınadı. Sözkonusu forumun düzenleyicileri arasında USAID ve Amerikan Devletleri Örgütü'nün yanısıra 'Komünizmin Kurbanları' adı verilen bir dernek de yer alıyor.

ABD'nin başkenti Washington'da Küba'nın uluslararası tıbbi dayanışma faaliyetlerini hedef alan bir "forum" düzenlendi.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), "Komünizmin Kurbanları Derneği" ve ABD’nin uluslararası müdahalelerini yürütmek için kullandığı "yardım kuruluşu" USAID tarafından 18 Aralık'ta düzenlenen forumun İspanyolca duyurusunda ise tarih ve yer olarak “Saat 2’de Havana’da” denilmesi dikkat çekti.

#OEAconCuba RESERVE LA FECHA | Conferencia La Oscura Realidad detrás de las Misiones Médicas Cubanas MIÉRCOLES, 18 de diciembre

14:00 La Habana, #Cuba (19:30 GMT)

https://t.co/Vos8RW9mrG y https://t.co/XtPdBUFO9y pic.twitter.com/KXciPWO0f2 — OEA (@OEA_oficial) December 16, 2019

Küba ABD’nin provokasyon hamlesine sert tepki gösterdi. Küba Dışişleri Bakanlığı, OAS'ın Washington'da düzenlediği, tıbbi dayanışma çalışmalarını hedef gösteren forumu kınadı.

Küba Dışişleri Bakanlığı ABD’yle İlişkiler Müsteşarı Johana Tablada yaptığı açıklamada “Bir kez daha Luis Almagro, OAS’ın sömürge valisi olarak Küba'nın uluslararası tıbbi işbirliğinin niteliği hakkında yalan söylüyor ve Trump yönetiminden gelen emirleri yerine getirmek ve ABD'nin gerici çıkarlarına hizmet etmek için çabalıyor” dedi. Müsteşar doktorların hedef gösterildiği forumu “başarısızlık abidesi” olarak nitelendirdi.

Halk Sağlığı Bakanlığı Tıbbi İşbirliği Merkezi Birim Müdürü Jorge Delgado ve Doktor Jose Luis Aparicio yaptıkları açıklamada, 1963'ten bu yana üçüncü dünya ülkelerine yardım etmek için Küba misyonlarının konuşlandırıldığını yineledi.

Rechazamos la arremetida de la OEA contra la colaboración médica cubana: "(...) nuestros profesionales de la #salud cumplen su misión de forma voluntaria, humanista, desinteresada (...)" ¡La solidaridad es nuestro deber! #CubaPorLaSalud #CubaCoopera https://t.co/YjOw7oDFjJ pic.twitter.com/buHHu5ZOAw — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) December 18, 2019

Halk Sağlığı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa “OAS'ın Küba'nın tıbbi işbirliğine karşı saldırısını kınıyoruz: '(...) sağlık uzmanlarımız görevlerini gönüllü, insani, ve kendilerini düşünmeden yerine getirirler. (...)' Dayanışma bizim görevimizdir!" denildi.

Washington’da düzenlenen panelde Kübalı sağlıkçılar “köleler” diye tarif edilirken Doktor Jose Luis Aparicio açıklamasında şöyle dedi:

“Onlar sadece, hayat kurtarma ve halkların sağlığına özen gösterme görevinin kutsallığının kölesidir; sağlık ve memnuniyet göstergeleri, Küba sağlık sistemindeki en iyi dayanışma kanıtıdır.. Kübalı doktorlar, felakete yakalanmış farklı ülkelerdeki çalışmaları nedeniyle dünya çapında büyük saygı görüyor. Örneğin (Küba), Mozambik'te 400'den fazla kişiyi öldüren siklon Idai'nin ardından, Mart ayında ülkeye tam personel ve teçhizatla bir 'sahra hastanesi' gönderdi. Bu ülkede kaldığı 63 gün içinde, toplam 22.259 hastaya hizmet verildi.”

Küba’nın yurttaşlarının 100 bini doktorluk mesleğini yapmakta ve ülkede bin yurttaşa 9 doktor düşmekte.

