ABD Kongresi 'Ukrayna görüşmesi' için Pompeo'yu ifadeye çağırdı

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna görüşmesine ilişkin gerekli belgeleri Meclis'e sunmayan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırdı.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna görüşmesine ilişkin gerekli belgeleri Meclis'e sunmayan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu ifadeye çağırdı.

İfade çağrısı, Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler, İstihbarat ve Denetim komiteleri tarafından yapıldı.

Üç komite de, pazartesi günü Pompeo'ya yeniden mektup yollandığını, ancak bu taleplere Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir yanıt alınmadığını kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin ABD Başkanı’nın anayasal sorumluluklarının ihlali olduğunu belirterek, Trump'a yönelik resmi azil soruşturması başlatılacağını duyurmuştu. Trump, Demokrat Joe Biden'a karşı Ukrayna hükümetinden destek istemekle suçlanıyor.

Trump, Ukrayna görüşmesi iddialarına ilişkin Zelenskiy ile usullere uygun görüşme yaptığını savunarak, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı" demişti.