ABD Kanada ile sınırını kapatıyor

ABD Başkanı Trump, Kanada sınırının koronavirüs nedeniyle geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs pandemisi nedeniyle Kanada sınırının acil olmayan geçişlere geçici olarak kapatılacağını duyurdu.

Twitter'den yaptığı açıklamada Trump "Kanada ile kuzey sınırımızı acil olmayan trafiğe karşılıklı rıza ile kapatıyoruz" dedi. Trump bu durumun ticareti etkilemeyeceğini söyledi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau Pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin sınırlarının yabancılara kapatılacağını, ABD vatandaşlarının bu durumdan muaf olacağını belirtmişti.

Avrupa Birliği de dün verdiği kararla Schengen bölgesine AB vatandaşı olmayanların girişine bir ay süreyle yasak getirmişti.

ABD ile Kanada arasındaki sınır dünyada iki ülke arasındaki en uzun sınır olma özelliğini taşıyor.