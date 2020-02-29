ABD İtalya'ya seyahat uyarısı seviyesini yükseltti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Yeni Koronavirüs salgınının hızla yayıldığı İtalya'ya yönelik olarak belirlediği seyahat uyarısını 'seviye 3'e yükseltti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile ortak açıklama yaparak, Yeni Koronavirüs'ün yayıldığı İtalya'ya seyahat uyarısını "seviye 3"e yükselttiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında "CDC, İtalya'ya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılmasını önermektedir. Seyahatçiler, İtalya'ya gitmeye karar verirlerse koronavirüsün önlenmesi için CDC yönergelerini gözden geçirmeli ve takip etmelidir" denildi.

İtalya'da son olarak 888 koronavirüs vakası tespit edildi ve 21 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.