ABD, İran'a ait olduğu iddia edilen silahlara el koydu

ABD donanmasına ait bir savaş gemisi Umman Denizi'nde seyir halindeki bir yük gemisinde İran'a ait olduğu öne sürülen çok sayıda silah ve füze parçasına el koydu.

ABD Savunma Bakanlığı, kendilerine ait bir savaş gemisinin Umman Denizi'nde bir yük gemisini durdurduğunu duyurdu. Açıklamada, durdurulan yük gemisinde İran'a ait çok sayıda silah ve füze parçasına el koyulduğu iddia edildi. Gemide gemisavar, uçaksavar ve tanksavar füze sistem parçalarının belirtildiği açıklamada, söz konusu mühimmatın Yemen'deki Husiler'e götürüldüğüne ilişkin şüphe duyulduğu kaydedildi. Söz konusu geminin uluslararası yasalar çerçevesinde birden fazla ülkenin bayrağını taşıyan "devletsiz gemi" statüsünde olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlk incelemeler, bulunan füze parçalarının İran kaynaklı olduğunu gösteriyor. Daha detaylı incelemeler yolda" denildi. İLGİLİ HABER ABD tankerlerdeki patlamalar konusunda İran’ı suçladı, petrol fiyatları yükselişte