‘ABD Irak’taki 15 üsten çekilmeye başladı’

Al Arabiya’nın haberine göre Iraklı milletvekili Ali El Ghanimi, ABD askerlerinin ülkedeki 15 üsten çekilmeye başladığını söyledi.

Suudi televizyonu Al Arabiya, Irak milletvekili Ali El Ghanimi’nin ABD güçlerinin ülkedeki 15 askeri üsten çekilmeye başladığını söylediğini duyurdu.

Habere göre Ghanimi, ayrıca ABD’nin Ayn El Esad ve Erbil’deki üslere halen takviye yapmakta ısrar ettiğini ancak Irak Meclisi’nin buna karşı olduğunu söyledi.

Bloomberg’in haberine göre ise, Irak Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Bedr El Ziyadi, Fransa, Almanya ve Avustralya’nın da ülkedeki güçlerini çekmek için bir plan oluşturulması konusunda ortak özel operasyonlar kumandanlığına başvurduğunu söyledi.

El Ziyadi, Irak’ta kurulacak yeni hükümetin ülkedeki yabancı askerlerin tamamen mi çekileceği yoksa Kürdistan bölgesinde bazı askeri üslerin varlığının devam mı edeceği konusunda karar vereceğini kaydetti.

Öte yandan El Ziyadi halihazırda ülkedeki yabancı askerlerin çıkışına dair bir hareket olmadığını dile getirdi.

ABD ordusundan henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

