ABD ile Japonya ticaret anlaşması imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, New York'ta tarım ve sanayi ürünlerinde karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesini öngören ticaret anlaşması imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe, New York'ta tarım ve sanayi ürünlerinde karşılıklı gümrük vergilerinin düşürülmesini öngören ticaret anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre Japonya, ABD'den ithal edilen et ürünlerine uyguladığı yüzde 38,5 gümrük vergisini, önce yüzde 26,6'ya, ardından aşamalı olarak yüzde 9'a düşürecek. Aynı şekilde peynir, buğday, mısır ve şarap ürünlerine uygulanan gümrük vergileri de asgari seviyeye düşecek.

Buna karşılık ABD de Japonya'dan ithal otomobiller için gümrük vergisini yüzde 2.5'a indirecek. Diğer motorlu taşıtların ve otomobil yedek parçalarının ithalatında ise mevcut gümrük vergileri devam edecek.

Anlaşma, iki ülke parlamentoları tarafından onaylanmasının ardından 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

2017 yılında Japonya'nın da dahil olduğu serbest ticaret anlaşması olan Trans Pasifik Ortaklığı'ndan (TPP) çekilen Trump, geçen yıl anlaşmaya geri dönülmesini önermişti.