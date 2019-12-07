ABD ile İran arasında tutuklu takası

İran ile ABD arasında İsviçre arabuluculuğunda tutuklu takası yapıldı. ABD’de bir yıldır yaptırımların ihlali gerekçesiyle tutuklu olan İranlı bilim insanı ile İran’da casusluk suçlamasıyla tutuklu olan doktora öğrencisi serbest bırakıldı.

İran ile ABD arasında İsviçre aracılığıyla yapılan tutuklu takasıyla ABD’de tutuklu İranlı profesör ile İran’da tutuklu ABD’li doktora öğrencisi serbest bırakıldı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bugün Twitter’dan paylaştığı mesajla ABD’de bir yıldır tutuklu bulunan kök hücre profesörü Dr. Mesud Süleymani’nin tahliye edildiğini ve yakında ailesine kavuşacağını duyurmuştu. Zarif 2017’de İran’da casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD vatandaşı Princeton Üniversitesi doktora öğrencisi Xiyue Wang’ın da cezaevinden tahliye edilerek İsviçreli yetkililere teslim edildiğini belirtmişti. Zarif "Profesör Mesud Süleymani ve Xiyue Wang’ın yakında ailelerine kavuşacak olmasından memnunum. Başta İsviçre hükümeti olmak üzere ilgili herkese çok teşekkürler" mesajını paylaşmıştı.

Press TV’nin haberine göre İranlı profesör Süleymani’yi taşıyan uçak Cumartesi akşam saatlerinde Tahran’a ulaştı. İran Dışişleri Bakanı Zarif takasın gerçekleştiği Zürih’ten İran’a yolculuğunda Süleymani’ye eşlik etti.

ABD cephesinden de açıklama Başkan Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından yapıldı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 2016'dan beri İran'da tutuklu bulunan Princeton Üniversitesi öğrencisi Xiyue Wang'ın evine döneceğini belirtti.

Trump, Xiyue Wang'ın salınmasında aracı olan İsviçre'ye teşekkür ederek, “Esir tutulan Amerikalıları serbest bırakmak hükümetim için hayati bir öneme sahiptir ve yurtdışında yanlış yere tutuklanmış bütün vatandaşlarımızı eve getirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Pompeo ise yaptığı yazılı açıklamada, Xiyue Wang'ın iadesine yardımcı olduğu için İsviçre hükümetine teşekkür etti ve Tahran’ın da bu konuda yapıcı olmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Pompeo, “İran'da haksız yere gözaltına alınan bütün ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için çağrı yapmaya devam ediyoruz” dedi.