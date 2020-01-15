ABD ile Çin birinci faz ticaret anlaşmasını imzaladı

ABD ile Çin arasında birinci faz ticaret anlaşması uzun süren görüşmelerin ardından imzalandı.

ABD ile Çin arasında uzun süredir devam eden görüşmeler sonrasında birinci faz ticaret anlaşması Çin Başkan Yardımcısı Liu He ve ABD Başkanı Trump tarafından imzalandı.

Trump imza öncesi yaptığı açıklamada, birinci faz anlaşmanın, Çin ile adil ticarette önemli bir adım olduğunu söyledi.

"Bugün Çin ile daha önce atılmamış çok önemli bir adımı atarak birinci faz ticaret anlaşmasını imzalıyoruz. Bu daha önceki herhangi bir anlaşmadan çok daha büyük" diyen Trump, yakın gelecekte Çin'e gideceğini ve Çin'e uygulanan ek vergilerin ikinci faz anlaşma imzalanırsa kaldıracağını söyledi.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Liu, iki ülke arasındaki bu ticaret anlaşmasının yeni bir dönemin işareti olduğunu ve bu işbirliğinin devam edeceğine inandıklarını söyledi.

13 Aralık'ta açıklanan birinci aşama ticaret anlaşmasına göre Trump Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik yeni tarife planlarını askıya almayı kabul etmiş, bazı mevcut gümrük vergilerini düşürmüş, Pekin ise ABD'den tarım ürünü ithalatını artırmayı kabul etmişti.

Trump, Aralık ayında sosyal medya hesabından "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması" üzerinde anlaştıklarını duyurmuştu.

