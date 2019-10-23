ABD, iki Türk bakanlığı ile Akar, Soylu ve Dönmez'e yaptırımları kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği harekat nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Süleyman Soylu, Hulusi Akar ve Fatih Sönmez'e uyguladığı yaptırımları kaldırdı.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri harekat nedeniyle Türk bakanlıklarına ve üç bakana uygulanan yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steven T. Mnuchin tarafından yapılan açıklamada “Ateşkesin bir sonucu olarak ve ABD Başkanı Trump’ın talimatıyla, Hazine iki Türk bakanlığını ve ülkenin üç üst düzey yetkilisini yaptırım listesinden çıkarmaktadır” denildi.



ABD 14 Ekim’de Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nı yaptırım listesine almıştı. Ayrıca ABD, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i de kişisel olarak yaptırım listesine almıştı.

