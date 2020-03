ABD hükümeti New York Eyaleti'ni kaderine terkediyor, sağlık çalışanları ölüyor

Pandeminin en fazla yayıldığı ülke ABD haline gelmişken New York Eyaleti plansızlık ve kaynak ayırılmaması dolayısıyla en çok zararı gören bölge oldu.

29 Mart Pazar günü itibarı ile ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı 125 bini, bu vakalardan ölenlerin sayısı 2200'ü geçti. Kovid-19 salgını ABD'deki özel sağlık sisteminin yetersizliklerini, bu boyuta bir salgınla başa çıkabilmekten tamamen aciz olduğunu tam anlamıyla gözler önüne serdi. 53 bin'in üzerinde vaka ve 883 ölümle salgının merkezi durumunda olan New York Eyaleti'nde mevcut hastane yatak ve yoğun bakım ünite sayısı durumu net olarak ortaya koyuyor.

New York Eyaleti Valisi Mark Cuomo'nun yaptığı açıklamaya göre, salgınla baş edebilmek için gereken yatak sayısı 140 bin iken, şu an mevcut yatak sayısı 53 bin. Benzer şekilde, 40 bin yoğun bakım ünitesi gerekirken, mevcut sayı sadece 3000. Bu ünitelerin yeterli sayıda stoklanmamış olmasının nedeni hastanelerin tamamen kar amacıyla işletilmesine dayanıyor. Hastaneler, her biri 50.000 dolara mal olan bu üniteleri stoklama yoluna gitmiyorlar çünkü salgından sonra işe yaramayacaklar. Yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra, sağlık çalışanlarının acilen ihtiyaç duyduğu maske, gözlük ve tulum gibi koruyucu ekipmanlar gereken sayının çok altında. Sağlık çalışanları, koruyucu ve test ekipmanlarındaki eksiklikler nedeniyle, hastalığa maruz kalsalar bile belirtileri görülmedikçe test edilmediklerini belirtiyorlar.



New York Post gazetesinde yayımlanan bir habere göre, Manhattan'daki Mount Sinai West hastanesinde çalışan sağlık emekçileri koruyucu tulum bulamadıkları için çöp torbaları kullanmak zorunda olduklarını, tek kullanımlık koruyucu maskeleri tekrar tekrar kullanmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Aynı habere göre, Columbus Circle hastanesinde çalışan hemşireler ekipman yokluğunun aslında yeni bir durum olmadığını, Kovid-19 salgının sadece zaten zor olan çalışma koşullarını daha da zorlaştırdığını belirtiyorlar. Bu hastanede çalışan Kıous Kelly adındaki hemşire sorumlularından biri, iki hafta önce yeni koronavirüs hastalığına yakalanmış ve 24 Mart salı günü yaşamını yitirdi. Hemşireler, Kelly'nin ölümünden yetersiz tedbir ve koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hastane yönetiminin sorumlu tutuyorlar.