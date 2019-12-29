ABD Hizbullah hedeflerini vurduğunu iddia etti

ABD, Irak ve Suriye'de Hizbullah tugaylarına ait 5 noktayı vurduğunu iddia etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun Hizbullah Tugayları ile bağlantılı Irak’ta üç, Suriye’de iki yere saldırı düzenlediğini öne sürdü.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, '' ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ev sahipliği yapan Irak üslerine yönelik tekrarlanan Kata’ib Hizbullah saldırılarına karşılık olarak, ABD güçleri tam isabet güden savunma amaçlı hava saldırıları düzenledi. Hava saldırıları, Kata’ib Hizbullah’ın gelecekte koalisyon güçlerine saldırma becerisini azaltacaktır'' dedi.